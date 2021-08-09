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GÜNCELLEME - Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobil, emniyet şeridinde duraklayan araca çarptı

09.08.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Savaştepe Gişeleri yakınında 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi YARALILARDAN BİRİNİN YAŞAMINI YİTİRMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobil, emniyet şeridinde duraklayan araca çarptı

BALIKESİR / MANİSA (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İsa Çiftçi'nin (44) kullandığı 35 AKB 629 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Savaştepe Gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak, emniyet şeridinde duraklayan Halil Yüksel Baydar (60) yönetimindeki 34 BB 057 plakalı otomobile çarptı.

Otoyolun güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada, Baydar idaresindeki otomobilde bulunan Gülay Baydar (50) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücüler İsa Çiftçi ve Halil Yüksel Baydar ile araçlardaki İpek (43), Berra Nur (13) ve Halil Efe Çiftçi (6) ile Muazzez (69) ve Elmas Doyuranlı (70) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gülay Baydar'ın cansız bedeni ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.​​​​​​

Yaralılardan Muazzez Doyuranlı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Balıkesir

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