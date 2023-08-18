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Bartın'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

18.08.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bartın Karabük kara yolu Kadıoğlu mevkisinde Ali A. (71) idaresindeki 78 YC 178 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ersin K'nin (32) kullandığı 74 BN 935 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve AFAD ekiplerince çıkarılan sürücüler ile Ersin K'nin eşi Gülbahar K. (25) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüler Ali A. ile Ersin K. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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