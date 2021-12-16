GÜNCELLEME - Bartın'da sağanak nedeniyle kapanan 7 köy yolu ulaşıma açıldı

Bartın'da iki gündür etkisini sürdüren sağanağın ardından Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle ulaşıma kapanan 7 köyün ana güzergah yolları yeniden trafiğe açıldı.

Kentte iki gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisi yükselince Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşımın sağlandığı ana güzergah yolları su altında kaldı.

Jandarma ekipleri, yol girişlerine şerit çekerek sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yollardaki suları tahliye ederek temizlik çalışması yaptı.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın tamamlanmasıyla 7 köye ulaşım, ana güzergahlardan tekrar sağlanmaya başladı.

Sağanak nedeniyle Yalı mevkisindeki iskeleler, Çağlayan piknik alanındaki yürüyüş yolları ve bazı büfeler de su altında kaldı. Belediye ekiplerince bu bölgelerde yürütülen temizlik çalışmaları sürüyor.

