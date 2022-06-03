GÜNCELLEME - Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de inşaat alanındaki kazı çalışmaları sırasında oluşan göçük altında kalan bir işçi, hayatını kaybetti.

Kayabaşı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki bir inşaat alanındaki kazı çalışmaları sırasında göçük oluştu.

Alanda görevli 1 işçi göçük altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, işçinin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Vefat eden işçinin cesedi, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- Gazeteciler darbedildi

Bu arada, olay yerinde haber çalışması yapan AA ve diğer medya organlarının muhabirleri, göçüğün yaşandığı inşaatta çalışan işçilerin saldırısına uğradı.

Darbedilen ve telefonları kırılan gazeteciler, hastaneye gidip, darp raporu alarak saldırganlar hakkında şikayette bulundu.

