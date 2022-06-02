YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. GÜNCELLEME - Batman Çayı'na giren gencin cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Batman Çayı'na giren gencin cesedi bulundu

02.06.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAYIP GENCİN CESEDİNE ULAŞILMASI EKLENDİ

Serinlemek için Batman Çayı'na girdikten bir süre sonra kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Arkadaşlarıyla pikniğe giden Bilal Keskin (19), serinlemek için Batman Çayı'na girdi.

Bir süre suda yüzen Keskin, gözden kayboldu.

Keskin'in arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı.​​​​​​​

Keskin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman Valisi Şahin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıBatman Valisi Şahin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
GÜNCELLEME - Denizli'de darp sonucu cinayete ilişkin yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandıGÜNCELLEME - Denizli'de darp sonucu cinayete ilişkin yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı
Kastamonu'da inşaattan düşen işçi öldüKastamonu'da inşaattan düşen işçi öldü
Anahtar Kelimeler:
Batman

Batman Namaz Vakitleri 2 Haziran Perşembe

İmsak
03:03
Sabah
04:48
Öğle
12:19
İkindi
16:11
Akşam
19:39
Yatsı
21:17
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.