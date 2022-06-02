GÜNCELLEME - Batman Çayı'na giren gencin cesedi bulundu

Serinlemek için Batman Çayı'na girdikten bir süre sonra kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Arkadaşlarıyla pikniğe giden Bilal Keskin (19), serinlemek için Batman Çayı'na girdi.

Bir süre suda yüzen Keskin, gözden kayboldu.

Keskin'in arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı.​​​​​​​

Keskin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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