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GÜNCELLEME - Batman'da yamaç paraşütü yaparken yola düşen 2 kişi öldü

03.09.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALILARIN HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken inişe geçtikleri sırada kara yoluna düşen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrancı Geçidi'nde A.Ö. ve E.Ç. yamaç paraşütüyle havalandı.

Bir süre havada süzülen ikili, inişe geçtikleri sırada dengelerini kaybederek kara yoluna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.Ö. ve E.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Gercüş Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Batman Gercüş kaza paraşüt

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