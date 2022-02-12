GÜNCELLEME- Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa ilçesindeki Kuru Gıda Hali'nde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bayrampaşa, Esenler ve Fatih ilçesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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