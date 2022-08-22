GÜNCELLEME - Beykoz'da yıkım gerginliği

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da kentsel dönüşüm kapsamında ekiplerin yıkım çalışmasına tepki gösteren bazı kişiler ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım çalışmalarına karşı çıkan bir grup, ekiplere tepki göstererek yola taşlarla barikat kurup çevredeki çöpleri de ateşe verdi.

Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, söz konusu gruba müdahale etti.

Hz. Yuşa Caddesi'nde bulunan 2 katlı binada ise kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kişi, mahkemenin yıkımla ilgili yürütme kararını durduğunu öne sürerek, kendilerini binaya kapattı.

Uzun süre güvenlik önlemi alarak gruptakileri ikna etmeye çalışan polis, kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada bazı kişilerin polise taş atması üzerine ekipler biber gazı sıkarak binanın içindeki bazı eylemcileri gözaltına aldı. Müdahalenin ardından çatıya çıkan müzakereci ekipler de burada bekleyen kişileri ikna ederek indirdi.

Daha sonra yıkım kararı bulunan evdeki eşyalar, belediye ekiplerince çıkarılarak kamyona yüklendi.

Ekipler binanın yıkımı için çalışmalara başlarken, polisin çevrede aldığı güvenlik önlemi sürüyor.

