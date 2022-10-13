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  4. GÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli tutuklandı

13.10.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde silahla ateş ettiği anneyi öldürdüğü, kızını da yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ekim'de Ziya Gökalp Mahallesi'nde Hacer Yılmaz'ın (50) öldürülmesi, kızı Aysel Kübra Yılmaz'ın (26) ise yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, olay günü evlerine giderken sokakta karşılarına çıkan bir şüphelinin anne ve kızına silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı, anne Hacer Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, kızının ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

Yaralı Aysel Kübra Yılmaz ile yapılan görüşmede, komşuları S.A'nın (35) kendisine saplantılı biçimde aşık olduğunu ancak herhangi bir birlikteliklerinin bulunmadığını, olay günü annesiyle birlikte evlerine döndükleri sırada karşılarına çıkan şüphelinin kendilerine silahla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli S.A, 11 Ekim'de Esenyurt'ta gözaltına aldı.

Hakkında 16 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısındaki işlemlerinin ardından şüpheli S.A, tutuklanması istemiyle hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince, şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

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