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  4. Beyoğlu'nda silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

21.11.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada silah kullanılması sonucu Murat Fırat Canlı olay yerinde yaşamını yitirdi, olayla ilgisi olmadığı belirtilen seyyar satıcı Hasan Karakaya kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralı Karakaya'yı ilk müdahalenin ardından Şişli’deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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cinayet İstanbul Beyoğlu

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