GÜNCELLEME - Bilecik'te bir kişiyi başından vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheliler tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te dün evde çıkan tartışmada bir kişiyi tabancayla kafasından vurarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairede Hüseyin Kemik'in başından vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan biri kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Cansu K, Harun İ. ve Necdi Ş. sağlık kontrolleri sonrası polis ekiplerince adliyeye getirildi. 3 zanlı, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Dün sabah saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairede Cansu K, Harun İ, Necdi Ş. ve Hüseyin Kemik arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışma esnasında Kemik, tabancayla başına bir el ateş edilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan 3 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

