GÜNCELLEME - Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu açıldı.

Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yoldan geçen sürücüler durumu Karayolları ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.



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