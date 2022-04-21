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GÜNCELLEME - Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı

21.04.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YOLUN AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu açıldı.

Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yoldan geçen sürücüler durumu Karayolları ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

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