GÜNCELLEME - Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yata ve ticari gemiye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

Güvenlik güçleri, 4 zanlının tutuklandığı olayla ilgili soruşturmasını sürdürdü.

Operasyon doğrultusunda ticari gemideki 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 26 Temmuz'da Güllük Limanı'na intikal halindeki Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki "Ocean Blue" isimli ticari gemide uyuşturucu bulunduğu bilgisi alınması üzerine çalışma başlatılmış, ekipler söz konusu gemiyi takibe almıştı.

Takip sırasında ekipler, "Ocean Blue" isimli ticari geminin Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı "Belgor" isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığını tespit etmiş, ticari gemi durdurulmuş ancak motor yat tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen durmayarak kaçmaya başlamıştı.

Sahil Güvenlik'e ait 4 bot, bir dalış timi ve bir uçak ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir helikopter tarafından söz konusu yat, uzun süren takibin ardından önleme manevralarıyla zor kullanılarak durdurulmuştu.

Ekiplerce motor yat, ticari gemi ve denizde yapılan incelemelerde denize atıldığı tespit edilen 60 kilogram, jandarma ekipleri tarafından da kıyıda yaklaşık 21 kilogram olmak üzere 81 kilogram kokain ve ayrıca ticari gemide yaklaşık 3 kilogram skunk ele geçirilmiş, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklanmıştı.

