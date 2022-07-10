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GÜNCELLEME - Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

10.07.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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