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GÜNCELLEME - Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede

24.03.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bolu merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da bulunan ceza infaz kurumlarındaki örgüt üyelerine finansman sağladıkları gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında 22 Mart'ta İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 8'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Jandarma ve polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesine çıkarılan 8 şüpheli savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 13 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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