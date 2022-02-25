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GÜNCELLEME - Bolu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

25.02.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Bolu'da kardeşlerden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana gelen bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Tartıştığı B.B.A'yı bıçaklayarak öldürdüğü ve kardeşi M.A'yı yaraladığı gerekçesiyle aranan S.C'nin kaçtığı aracın plakasını belirleyen ekipler, Ankara'da olduğu değerlendirilen şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Şüpheli, Ankara'da saklanmak istediği eve gitmek için bindiği takside yakalandı.

Öte yandan kavgaya karıştıkları ve S.C'nin Ankara'ya kaçmasına yardım ettikleri ileri sürülen 4 kişi de gözaltına alındı.

18 yaşından küçük olan şüpheli çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, S.C. (28), T.B. (28), U.G. (18) ve İ.B. (21) ise emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden S.C. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

B.B.A. ve kardeşi M.A. ile S.C. arasında dün, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C. yanındaki bıçakla kardeşleri çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan kardeşlerden B.B.A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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