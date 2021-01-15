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GÜNCELLEME - Bolu'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol

15.01.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında adli süreç başlatılan 2 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde olduğu tespit edilen Irak uyruklu şüpheliler M.H.H.A.M. (31) ile İ.A.H.A.R. (46) kaldıkları adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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