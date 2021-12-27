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  4. GÜNCELLEME - Bolu'da hastanede güvenlik güçlerine mukavemet eden 2 zanlı adli kontrolle salıverildi

GÜNCELLEME - Bolu'da hastanede güvenlik güçlerine mukavemet eden 2 zanlı adli kontrolle salıverildi

27.12.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bolu'da yakınlarını görmek için ziyaretçi saati dışında geldikleri hastanede özel güvenlik ve polise mukavemet ettikleri gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gece saatlerinde İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan yakınlarını görmek isteyen L.E. ve A.P, kendilerini ziyaretçi saati dışında yasak olduğu konusunda uyaran özel güvenlik ekipleriyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekiplerinden destek istendi. Hastaneye gelen polis ekiplerine de mukavemet gösteren 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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