GÜNCELLEME - Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti

Bolu'da içme suyundan etkilenenlerden 49 yaşındaki Eyüp Ertem, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kurban Bayramı'nda Bolu'ya akraba ziyaretine geldiği öğrenilen Eyüp Ertem, Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenmesi üzerine kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA muhabirine, "Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakımda olan bir hastamızı kaybettik. Dün gece oldu. Hayatını kaybeden vatandaşımız Kıbrıscık ilçesi nüfusuna kayıtlı." dedi.

- Valilikten tedavi altındaki hastalara ilişkin açıklama

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 125 kişinin başvurduğu belirtilerek, "68 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 56 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Tedavisi için il dışına sevk edilen 49 yaşındaki Eyüp Ertem isimli vatandaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir." bilgisine yer verildi.

Tüm hastaların tedavi süreçlerinin yakından titizlikle takip edildiği vurgulanan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Doktorların müdahalesine karşın vefat eden Ertem'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulunuldu.

