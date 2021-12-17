GÜNCELLEME - Bolu'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Bolu'da işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Mudurnu ilçesinden Bolu istikametine giden Vural Demirtürk'ün kullandığı 54 AAT 606 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yılmaz K. yönetimindeki fabrika işçilerini taşıyan 14 LF 902 plakalı midibüs, Gedikler köyü yakınlarında çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki 4 kişi ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Vural Demirtürk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



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