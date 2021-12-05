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GÜNCELLEME - Burdur'da hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi öldü

05.12.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLENLERİN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

İbrahim Alan idaresindeki 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç, Burdur-Antalya kara yolu Gündoğdu mevkisinde Tufan Y. yönetimindeki 15 AB 129 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Alan ile araçtaki Süleyman Yumuk, Doğan Alan ve Asım Karakoç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından 4 kişinin cenazesi, Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü Tufan Y. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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