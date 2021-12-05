GÜNCELLEME - Burdur'da hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

İbrahim Alan idaresindeki 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç, Burdur-Antalya kara yolu Gündoğdu mevkisinde Tufan Y. yönetimindeki 15 AB 129 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Alan ile araçtaki Süleyman Yumuk, Doğan Alan ve Asım Karakoç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından 4 kişinin cenazesi, Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü Tufan Y. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz