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GÜNCELLEME - Bursa'da çöp evde bulunan çocuk koruma altına alındı

25.07.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuğu koruma altına alıp anneyle ilgili de çalışma başlattı - Gelişim geriliği ve beslenme bozukluğu olduğu tespit edilen çocuk, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir süre tedavi görecek ÇOCUĞUN TEDAVİYE ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki çocuk koruma altına alındı.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli olan odasında baygın halde bulunan 9 yaşındaki Cem M.A, hastanedeki tedavisinin ardından savcılık kararıyla annesi Y.A'ya (38) teslim edildi.

Antalya'ya dönen anne ile oğlu için Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çalışma gerçekleştirdi.

Çocuk, savcılık kararıyla müdürlük ekiplerince koruma altına alındı, annenin de kurumda veya evinde kalmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

İl Müdürlüğü ekiplerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talimatıyla aileye psiko-sosyal destek sağladığı, ekonomik olarak da destekte bulunacağı öğrenildi.

Gelişim geriliği ve beslenme bozukluğu olduğu tespit edilen çocuk, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Çocuğun burada bir süre tedavi göreceği bildirildi.

- Olay

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla anneye teslim edilmişti.

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