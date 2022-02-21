YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. GÜNCELLEME - Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi yaralandı

GÜNCELLEME - Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi yaralandı

21.02.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Canlılar Camisi Kur'an Kursuna hırsızlık için giren zanlı, kendisini engellemeye çalışan din görevlisi Halil Okumuş'u bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okumuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Okumuş'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kimliği tespit edilen zanlı S.K, polis ekiplerince Çiftehavuzlar mevkisinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, camiye barınmak için girdiğini, görevli kendisini yanlış anlayınca çıkan arbedede bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralıİnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralı
Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edecekGaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
GÜNCELLEME - Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandıGÜNCELLEME - Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:42
Öğle
13:22
İkindi
16:22
Akşam
18:52
Yatsı
20:11
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sitem etti! "Hastayım, ailem yanımda mı?"

Sitem etti! "Hastayım, ailem yanımda mı?"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

“Ölüyorum” diye bağırdı! Acımadan devam etti

“Ölüyorum” diye bağırdı! Acımadan devam etti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.