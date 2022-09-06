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GÜNCELLEME - Bursa'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

06.09.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Bursa'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde, Vedat Uğur idaresindeki 16 AOS 154 plakalı kamyonet ile aynı istikamette seyreden Yunus Emre Çakmak'ın kullandığı K 7494 BM Bulgaristan plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil yaklaşık 100 metre savrularak yol kenarındaki tabela ve ağaçları devirdikten sonra durabildi.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Yunus Emre Çakmak ile kamyonetteki Vedat, Berat ve Ömer Uğur kardeşler araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince çıkartılan Vedat Uğur, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan üç kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çakmak, hastanedeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, araç parçalarının yola saçılması nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

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