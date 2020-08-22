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GÜNCELLEME - Bursa'da orman yangını

BURSA HABERLERİ  | 22.08.2020 19:25 | Son Güncelleme

Kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 1 hektar alanda zarara yol açtı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Dereköy ile Çekrice kırsal mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın fark edilmesinin ardından bölgeye ulaşan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Karadan yangın söndürme araçlarıyla yürütülen çalışmalara iki helikopterle de destek sağlandı.

Yoğun çabalar sonucu yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Yaklaşık 1 hektar alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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