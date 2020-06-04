YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GÜNCELLEME - Çanakkale'de yakalanan terör örgütü PKK/KCK zanlısı tutuklandı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de yakalanan terör örgütü PKK/KCK zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.06.2020 20:59 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Çanakkale'de gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen örgütün sözde "demokratik toplum kongresi delegesi" C.T, Çanakkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığınca, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan C.T, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep merkezli 8 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adliyeye sevk edilen aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 25 zanlı tutuklanmış, 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 kişi ise adreslerinde bulunamamıştı. Adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine ise 3 şüpheli daha tutuklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'ndan açıklama:

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'ndan açıklama:

Nikah salonu yeni oturma düzeniyle hizmet vermeye başladı

Nikah salonu yeni oturma düzeniyle hizmet vermeye başladı

Kiraz hasadı devam ediyor

Kiraz hasadı devam ediyor

Şehirlerarası yolcu taşıyan 27 araca ceza

Şehirlerarası yolcu taşıyan 27 araca ceza

Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

Sınav Koordinasyon Kurulu Rektör Savaşan başkanlığında toplandı

Sınav Koordinasyon Kurulu Rektör Savaşan başkanlığında toplandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:21
Sabah
05:04
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:53
Yatsı
21:29

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Araban Eczanesi
Sehitkamil
Eyüp Sultan Eczanesi
Sehitkamil
Günal Eczanesi
Sehitkamil
Serap Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Yasemin Eczanesi
Sehitkamil
Bahar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çalıştayda İki Ödül Aldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çalıştayda İki Ödül Aldı

Kendisini ağaca astı

Kendisini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.