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GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki orman yangını söndürüldü

24.08.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Tavaklı köyü yakınındaki Yanıktepe mevkisinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri ile Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, 10 arazöz ve diğer ekipmanlarla alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmasına 7 helikopterin yanı sıra Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye araçlarıyla destek verildi.

Geniş bir alana yayılan alevler kontrol altına alınırken yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.​​​​​​​

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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