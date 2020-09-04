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GÜNCELLEME - Çorum'da çıkan orman yangını söndürüldü

ÇORUM HABERLERİ  | 04.09.2020 21:58 | Son Güncelleme

Yangında 8 hektarlık alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ekmekçi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sungurlu ve Çorum'dan Orman Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazinin engebeli ve sık ağaçlarla çevrili olması nedeniyle ekipler, alevlere müdahalede güçlük yaşadı.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş'ün de olay yerinde ekiplerin çalışmalarını koordine ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Sungurlu, Boğazkale ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangında yaklaşık 8 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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