YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. GÜNCELLEME - Çorum'da indiği minibüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Çorum'da indiği minibüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

09.08.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 yaşındaki İbrahim N, Sungurlu Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi - Sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ VE DEFİN BİLGİSİ EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde indikten sonra hareket eden minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.N, 42 ACY 291 plakalı minibüsünü Eski Sanayi Sitesi'ndeki ikametlerinin önünde durdurarak aralarında yeğeni 2 yaşındaki İbrahim N'nin de bulunduğu yakınlarını indirdi.

Bu sırada minibüsün önüne geçen yeğenini fark etmeyen sürücü, hareket edince yeğenine çarptı.

Minibüsün altında kalan çocuk, akrabaları tarafından çıkartılarak aynı minibüsle Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İbrahim N'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sungurlu Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hastanede gözaltına alınan sürücü H.N. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Sungurlu Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile iş arkadaşı yaralandıGÜNCELLEME - Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile iş arkadaşı yaralandı
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıİzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç kız, yaşam mücadelesini kaybettiİstanbul'da tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Çorum ölümlü trafik kazası

Çorum Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:38
Öğle
12:51
İkindi
16:42
Akşam
19:54
Yatsı
21:26
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Ölüp geri dirildiler! Her şeyi hatırlıyorlar

Ölüp geri dirildiler! Her şeyi hatırlıyorlar

Her yerde aranan suçlu 28 filmde rol aldı ama yakalanamadı!

Her yerde aranan suçlu 28 filmde rol aldı ama yakalanamadı!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.