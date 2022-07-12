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  4. GÜNCELLEME - Çorum'da polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

GÜNCELLEME - Çorum'da polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

12.07.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlı hastanede tedavi altına alındı ZANLININ KİMLİK BİLGİSİ, SAĞLIK DURUMU VE İFADESİ EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'da otomatik tüfekle polis otosuna ateş eden bir kişi, polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi.

Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde bir kişinin rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

S.S.D. (44) olay yerine gelen polis otosuna otomatik tüfekle ateş etti.

Polis ekipleri de bunun üzerine zanlıya ateşle karşılık verdi.

Silahlı çatışmada yaralanan S.S.D, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan S.S.D'nin tedavisinin acil serviste devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan S.S.D'nin, kendisine "dur" ihtarında bulunan polisleri hasımları sandığı, bu nedenle ekip otosuna ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Çatışmanın yaşandığı alan güvenlik şeridine alınırken, olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı.

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