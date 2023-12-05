Çorum'da "teleskop operasyonu" ile yakalanan 9 hırsızlık zanlısından 5'i tutuklandı

Kent merkezindeki inşaatlardan inşaat malzemesi çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan F.Ç. (39), A.Ç. (37), F.Ç. (23), Z.Ç. (25), F.Ç. (43), C.Ç. (40), E.A. (24), O.G. (34) ve S.Ç. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polis ekiplerinin zanlılara ait adreslere düzenlediği operasyon polis kamerasınca kaydedildi.

Zanlılardan F.Ç, A.Ç, C.Ç, Z.Ç. ve F.Ç. mahkemece tutuklandı, O.G, S.Ç. ve F.Ç. adli kontrol şartıyla, E.A. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Çorum'da inşaat malzemesi çaldıkları belirlenen 9 zanlı, polis ekiplerinin 2,5 ay süren "teleskop operasyonu"nun ardından dün gözaltına alınmıştı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda ahşap kalıp, fayans, teleskopik demir direk, elevatör, elektrik panosu ve iskele, 2 tüfek, 3 telsiz, 7 bin lira nakit para ile 45 litre çalıntı yağ ele geçirilmişti.

