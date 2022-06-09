GÜNCELLEME - Çubuk'ta işçi servisinin devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçi servisi devrildi, 19 kişi yaralandı.

Zühtü Kurtoğlu yönetimindeki 06 S 25053 plakalı midibüs, Çubuk-Ankara yolu Esenboğa Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada 19 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sürücü ile 24 işçinin bulunduğu midibüsün Esenboğa Havalimanı'ndaki bir firmanın çalışanlarını kent merkezine taşıdığı öğrenildi.



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