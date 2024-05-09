Dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu açıldı

Çukurca ilçesiyle ulaşımın sağlandığı kara yolundaki taş ocağı yakınlarında, dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.

Bir kısmında çökme de meydana gelen yol, ulaşıma kapandı. Bu sırada seyir halinde olan Zelal Açar idaresindeki kamyonet, kaya parçalarının arasında kaldı.

Kaya parçalarının düşmeye devam ettiğini gören Açar, aracından inerek olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

BÜYÜK KAYA PARÇALARI KIRILARAK TEMİZLENDİ

Sabah saatlerinde Karayolları 114. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan yolda çalışma başlattı.

Bölgedeki taş ocağına ait iş makinelerinin de destek verdiği çalışmada ekipler, yoldaki büyük kaya parçalarını kırarak temizledi, çökme yaşanan kısımda dolgu işlemi yaptı.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı yolda, AFAD görevlileri de taş düşme riskinin olduğu alanı dron desteğiyle kontrol etti.

Çalışmaların ardından araçların geçişine açılan yolda incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz ve Karayolları görevlilerinden bilgi aldı.

Çelik, AA muhabirine, hava koşulları ve yağışlar nedeniyle kayalarda çözülmenin meydana geldiğini söyledi.

Bu nedenle bazı noktalarda zaman zaman heyelan ve taş düşmelerinin yaşandığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Çok şükür gece saatlerinde meydana gelen kaya düşmesi sonucu bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. AFAD, Karayolları ve Özel İdare ekiplerimiz, vali yardımcılarımız olayın olduğu andan itibaren buraya geldiler. Yolu güvenli hale getirinceye kadar trafik akışı kesildi. Ekiplerimiz çalışmalarını şu anda tamamladılar. Karayollarının uzmanları geldi. Dronlarla yukarıda düşme riski olan kaya parçaları inceliyorlar. Bölgenin kayaç yapısı ciddi anlamda sıkıntılı. Bu sıkıntı kar yağışı ve yağmurla katlanıyor. Dağcıların desteğini de alarak, Yüksekova-Yeni köprü arasında yaptığımız gibi bu alanı da risk oluşturan kaya parçalarından temizlememiz gerekiyor."

Çelik'e Vali Yardımcısı Buğra Karadağ eşlik etti.





