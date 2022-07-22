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GÜNCELLEME - Denizli’de arama çalışması başlatılan 69 yaşındaki çoban bulundu

22.07.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇOBANIN BULUNMASI EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Kale ilçesinde meradan dönmediği için arama çalışması başlatılan 69 yaşındaki Mustafa Erbay, evinin yaklaşık 3 kilometre uzağında yürürken bulundu.

TOKİ Mahallesi'ndeki evinden dün sabah küçükbaş hayvanlarını otlatmak için ayrılan Mustafa Erbay (69), akşam evine dönmedi.

Hayvanların kendi başlarına ağıllarına döndüğünü gören Erbay'ın yakınları, durumu emniyet birimlerine bildirdi.

Erbay'ı bulmak için İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT ve İHH İnsani Yardım Vakfı ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Polis ekibi, Erbay’ı evinin yaklaşık 3 kilometre uzağında, çalılar arasında yürürken buldu. Zihinsel bir rahatsızlığı olabileceği değerlendirilen Erbay, yakınlarına teslim edildi.

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