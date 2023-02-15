Denizli'de av sırasında tüfekle vurulan kişi öldü, arkadaşı tutuklandı

Belevi Mahallesi Karadağ mevkisinde domuz avına çıkan gruptaki Bahri Oğur'un (61) kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Oğur'un cesedi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Burada yapılan ön otopside ceset üzerinde saçma izlerine rastlandı.
Jandarma ekipleri, Oğur ile ava giden grupta yer alan H.O'yu (64) gözaltına aldı.
H.O'nun ifadesinde, çalılıkların arasındaki arkadaşını domuz sanarak ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.