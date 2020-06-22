YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. GÜNCELLEME - Denizli'de bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Denizli'de bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.06.2020 23:37 | Son Güncelleme

Kavga, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ADLİ SÜREÇ VE GÖRÜNTÜ DETAYI EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zeytinköy Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Yusuf Aras (25) ile Turan Y. (30) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Aras, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Aras, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Turan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yusuf Aras ile Turan Y. arasındaki bıçaklı kavga, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda ikili arasında çıkan kavgayı üçüncü kişinin ayırmaya çalışması, Aras'ın Turan Y'nin bıçak darbeleriyle yaralanması, zanlının Aras'a yardım etmeye çalışması, kavgayı ayırmaya çalışan kişinin telefon etmesi yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Çorum’da kasa hırsızı yakalandı

Çorum’da kasa hırsızı yakalandı

Okan Kocuk’un babası Alper Ulusoy’a kızdı, böyle tepki gösterdi

Okan Kocuk’un babası Alper Ulusoy’a kızdı, böyle tepki gösterdi

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Hendek’te mahallelerde ilaçlama işlemleri sürüyor

Hendek’te mahallelerde ilaçlama işlemleri sürüyor

Son model otomobil kazanan talihli belli oldu

Son model otomobil kazanan talihli belli oldu

Denizli Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:35
Öğle
13:11
İkindi
17:04
Akşam
20:36
Yatsı
22:16

Denizli Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Derya Eczanesi
Merkezefendi
Gökhan Eczanesi
Merkezefendi
Işıl Eczanesi
Merkezefendi
Nefes Eczanesi
Merkezefendi
Çamlık Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
Sevim Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçından notlar

Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçından notlar

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Balkondan düşen kadın 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Balkondan düşen kadın 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti

Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.