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GÜNCELLEME - Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

30.07.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir ayrı yaşadığı karısı R.A'yı (22) Aşağı Mahalle'deki parkta dün bıçakla yaralayıp kaçan O.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayın ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı da belirlenen zanlı, ifade işleminin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan R.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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