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GÜNCELLEME - Denizli'de evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

27.10.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı DETAY EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinde boğazından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartın birinci katında yaşayan Şebnem Ş'nin (25) evinden bağrışma sesleri duyan ve evden çıkan bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları polise haber verdi.

Polis ve sağlık ekipleri, evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden otomobille kaçtığı öne sürülen kadının erkek arkadaşı F.K (25), polis ekipleri tarafından Saltak Caddesi’nde 20 ABK 989 plakalı otomobil içinde gözaltına alındı.

- Ayrılmak istediği için bıçaklandığı iddiası

Zanlının ilk ifadesinde bir altın toptancısında çalıştığını, gıda mühendisi olan kız arkadaşı Şebnem Şirin'in evine zaman zaman gittiğini, bir süredir kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle bu sabah 6.00 civarında aynı evde tartıştıklarını anlattığı öğrenildi.

İfadesinde maktul ile aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine karşılıklı olarak birbirlerine bıçakla saldırdıklarını iddia ettiği belirtilen zanlı, boğazı ve yüzünden yaralanan kadının yere yığıldığını, bu sırada kendisinin de elinden yaralandığını öne sürdüğü kaydedildi.

Olayın ardından abisini olay yerine çağırdığını ve olayı polise bildirmesini istediğini anlatan zanlının daha sonra ise olay yerinden kaçtığını ifade ettiği kaydedildi.

Öte yandan polisin evde yaptığı incelemede olay yerinde kan izleri bulunan iki meyve bıçağı tespit edildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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