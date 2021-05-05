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  4. GÜNCELLEME - Denizli'de güvenlik kamerasına yansıyan trafik kazasında yaralanan sürücülerden biri hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Denizli'de güvenlik kamerasına yansıyan trafik kazasında yaralanan sürücülerden biri hayatını kaybetti

05.05.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALININ YAŞAMINI YİTİRMESİ EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün virajı alamayarak minibüsle çarpışan otomobillin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayıtlarda Fevzi Çakmak Bulvarı'ndan Muğla istikametine giden otomobilin, YSE Kavşağı yakınlarında refüjdeki demir bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek minibüse çarptığı görülüyor.

Çevredekilerin yaralılara yardımcı olmak için olay yerine gelmesi ve ekiplerin kazaya müdahalesi de kayıtlara yansıyor.

- Hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerden Adem Papuccu (19), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Selçuk Uzanay'ın tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Denizli'den Muğla istikametine giden 19 yaşındaki Adem Papuccu idaresindeki 45 S 5445 plakalı otomobil, YSE Kavşağı yakınlarında refüjdeki demir bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek, Selçuk Uzunay'ın kullandığı 20 AAT 348 plakalı minibüsle çarpışmıştı.

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trafik kazası

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