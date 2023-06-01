YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de sağanak etkili oldu

Denizli'de sağanak etkili oldu

01.06.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de sağanak kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli'de sağanak etkili oldu

Kentte öğleden sonra başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrumlarını su bastı.

Sağanak nedeniyle kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda taşkınlar oldu.

Bu güzergahta ilerleyen belediye otobüslerinin geçişlerine bir süre izin verilmedi.

Bazı caddelerde trafik akışı aksadı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birikintilerin oluştuğu noktalarda suyu tahliye etti.

Öte yandan Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde yolun çökmesi sonucu yoldan geçen kamyon çukura düştü. Yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

DERENİN TAŞMASI SONUCU BAZI MAHALLELERDE HASAR OLUŞTU

Sağanak yağışın ardından Karahayıt ve Akköy mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırlar su altında kaldı. Bazı tarım arazileri zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dere yatağında bulunan bazı ahırlardaki küçükbaş hayvanlar telef oldu. İtfaiye ve belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekipleri ise taşkın yaşanan bölgeye giriş ve çıkışları kontrollü şekilde sağlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli’de kuvvetli yağışlar yarın da etkisini sürdürecekDenizli’de kuvvetli yağışlar yarın da etkisini sürdürecek
Marmaris'e lüks kruvaziyerle 613 turist geldiMarmaris'e lüks kruvaziyerle 613 turist geldi
Üsküdar'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişinin cesedi bulunduÜsküdar'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişinin cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
sel sağanak taşkın yağış

Denizli Namaz Vakitleri 1 Haziran Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:37
Öğle
13:06
İkindi
16:59
Akşam
20:26
Yatsı
22:03

Denizli Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Perşembe

İzmirli eczanesi
Merkezefendi
Incilipinar mesire eczanesi
Pamukkale
Bilge eczanesi
Pamukkale
Saltak eczanesi
Merkezefendi
Fatih eczanesi
Merkezefendi
Candan eczanesi
Pamukkale
Gündüz eczanesi
Cal
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

Yüksek kaliteli, geniş hazneli bir airfryer arıyorsanız; şimdi indirimde!

Yüksek kaliteli, geniş hazneli bir airfryer arıyorsanız; şimdi indirimde!

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.