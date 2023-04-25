Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Yeni Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde sahibi olduğu pastanenin önünde oturan Doğan Göktaş (43), yanına gelen Halil İbrahim O. tarafından tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu.

Şüpheli olay sonrası, 20 AAZ 544 otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerindeki incelemede 7 boş kovan tespit edildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa süre sonra 2711 Sokak'ta yakaladı.

Söz konusu araçtaki incelemede suç aleti tabanca da ele geçirildi.



