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  4. GÜNCELLEME - Denizli'de tartıştığı kişiye otomobille çarptığı öne sürülen kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Denizli'de tartıştığı kişiye otomobille çarptığı öne sürülen kişi tutuklandı

15.05.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Beyağaç ilçesinde tartıştığı kişiyi otomobiliyle çarparak yaraladığı öne sürülen kişi cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, O.B. (28) ile A.P. (44) arasında, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobiline binen O.B, sokakta gördüğü A.P'ye çarparak kaçtı.

Ağır yaralanan A.P, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin yakaladığı O.B, işlemlerinin ardından Kale Adliyesi'ne sevk edildi.

Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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