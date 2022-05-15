GÜNCELLEME - Denizli'de tartıştığı kişiye otomobille çarptığı öne sürülen kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Beyağaç ilçesinde tartıştığı kişiyi otomobiliyle çarparak yaraladığı öne sürülen kişi cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, O.B. (28) ile A.P. (44) arasında, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobiline binen O.B, sokakta gördüğü A.P'ye çarparak kaçtı.

Ağır yaralanan A.P, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin yakaladığı O.B, işlemlerinin ardından Kale Adliyesi'ne sevk edildi.

Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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