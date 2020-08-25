GÜNCELLEME - Diyarbakır'da aileler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 2 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı kırsaldaki Güçlü ve Serin mahallerinde oturan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde tedbir aldı.

Silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin Güçlü Mahallesi Muhtarı Aziz Cantürk, askerden izne gelen Barış Piyala ile Şabedin Canbuldu olduğu öğrenildi.

