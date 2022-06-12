GÜNCELLEME - Diyarbakır'da dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dairede çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'ndeki 25 katlı binanın 20'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri ekiplerce tahliye edilirken, yangına, 10 itfaiye aracı, 40 itfaiye eri, 2 AFAD kurtarma aracı ve 10 AFAD personeli ile müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, aralarında itfaiye erlerinin de bulunduğu 23 kişi dumandan etkilendi. 8 kişi ayakta tedavi edilirken, 15'i kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu kişilerden Hüseyin Çelik (27) hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Biri itfaiye eri 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- Vali Su, hastanede tedavi görenleri ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangında dumandan etkilenenleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki binada çıkan yangında hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet diledi.

Yangından etkilenen vatandaşlara ve itfaiye erlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Su, "Rabb'im her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

