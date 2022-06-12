YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. GÜNCELLEME - Diyarbakır'da dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Diyarbakır'da dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

12.06.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DUMANDAN ETKİLENENLERİN SAYISI VE ÖLEN KİŞİNİN İSMİ İLE DETAY EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dairede çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'ndeki 25 katlı binanın 20'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri ekiplerce tahliye edilirken, yangına, 10 itfaiye aracı, 40 itfaiye eri, 2 AFAD kurtarma aracı ve 10 AFAD personeli ile müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, aralarında itfaiye erlerinin de bulunduğu 23 kişi dumandan etkilendi. 8 kişi ayakta tedavi edilirken, 15'i kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu kişilerden Hüseyin Çelik (27) hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Biri itfaiye eri 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- Vali Su, hastanede tedavi görenleri ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangında dumandan etkilenenleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki binada çıkan yangında hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet diledi.

Yangından etkilenen vatandaşlara ve itfaiye erlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Su, "Rabb'im her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybettiDiyarbakır'da dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de kazada ölen minibüs sürücüsünün cenazesi defnedildiBalıkesir'de kazada ölen minibüs sürücüsünün cenazesi defnedildi
İzmir'de köpek kavgasında öldürülen 3 kişinin cenazeleri defnedildiİzmir'de köpek kavgasında öldürülen 3 kişinin cenazeleri defnedildi
Anahtar Kelimeler:
yangın Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
03:02
Sabah
04:49
Öğle
12:24
İkindi
16:17
Akşam
19:49
Yatsı
21:28

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Pazar

Yağmur Eczanesi
Yenisehir
Güneydoğu Eczanesi
Yenisehir
Yeni Hayat Eczanesi
Baglar
Sağlık Eczanesi
Baglar
Rüzgar Eczanesi
Baglar
Erdinç Eczanesi
Kayapinar
Kayapınar Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.