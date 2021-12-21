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GÜNCELLEME - Diyarbakır'da halk otobüsü şoförünü bıçaklayan zanlı tutuklandı

21.12.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü şoförünü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne binen K.K, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi arasında yavaş gittiği gerekçesiyle şoför M.C'ye hakaret etti.

Bunun üzerine diğer yolcuların tepki gösterdiği K.K. otobüsten indirildi.

Durağa giden K.K, burada bekleyen otobüs şoförü M.C'yi sol bacağından bıçakladı, bir parmağını kırdı. İkinci şoför R.A'nın da kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada 2 parmağı kırıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı K.K. ise olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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