GÜNCELLEME - Düzce Valiliğinde güvenlik noktasındaki biber gazı patladı

Düzce Valiliğinde güvenlik noktasında patlayan biber gazından etkilenen bazı idari personel, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Valilik protokol girişindeki güvenlik noktasında, bir polis memurunun biber gazı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Biber gazının makam katındaki odalara yayılmasıyla bazı idari personel gazdan etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri gazdan etkilenen idari personeli merdivenli araç yardımıyla camdan tahliye etti.

Gazdan etkilenenlere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerince binada havalandırma çalışması yapıldı. Binaya tedbir amaçlı bir müddet giriş yapılamayacağı öğrenildi.

Öte yandan, Vali Cevdet Atay'ın makamında olmadığı, vali yardımcılarının ise kendi imkanlarıyla binadan çıktığı öğrenildi.

- "Soruşturma başlatıldı"

Vali Cevdet Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Polis noktasındaki memurun dikkatsizliği sonucu böyle bir olay meydana geldi. Konu hakkında gerekli inceleme yapılacaktır." dedi.