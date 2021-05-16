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GÜNCELLEME - Düzce'de arı kovanı yüklü kamyon uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

16.05.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yusuf Kar (45) idaresindeki 81 AL 887 plakalı arı kovanı yüklü kamyon, Balatlı köyü mevkisinde virajı alamayarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Arıların sahibi Yusuf Kar'a yardım için kamyona eşlik eden komşuları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ile AFAD ve Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, araçtaki Yusuf Kar, Emre Kar (22) ve Ahmet Yanıcı'yı (50) bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, Düzce Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Yusuf Kar, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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