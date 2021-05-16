GÜNCELLEME - Düzce'de arı kovanı yüklü kamyon uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yusuf Kar (45) idaresindeki 81 AL 887 plakalı arı kovanı yüklü kamyon, Balatlı köyü mevkisinde virajı alamayarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Arıların sahibi Yusuf Kar'a yardım için kamyona eşlik eden komşuları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ile AFAD ve Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, araçtaki Yusuf Kar, Emre Kar (22) ve Ahmet Yanıcı'yı (50) bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, Düzce Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Yusuf Kar, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

