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GÜNCELLEME - Düzce'de çıkan orman yangını söndürüldü

DÜZCE HABERLERİ  | 12.08.2020 16:19 | Son Güncelleme

Yangın nedeniyle geniş ormanlık alan zarar görürken, bölgede bulunan çok sayıda kovan arı telef oldu YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Düzce'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent ormanı bölgesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazözler ile iş makinelerinin de yönlendirildiği bölgede yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Söndürme çalışmalarına AFAD, UMKE ile Düzce Arama Kurtarma Ekibinin de destek verdiği yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle geniş ormanlık alan zarar görürken, bölgede bulunan çok sayıda kovan arı telef oldu.

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