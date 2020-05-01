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GÜNCELLEME - Edirne'de bir yapı marketin deposundaki yangın kontrol altına alındı

EDİRNE HABERLERİ  | 01.05.2020 18:45 | Son Güncelleme

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir yapı marketin deposunda meydana gelen yangın kontrol altına alındı

İstasyon Mahallesi'ndeki bir yapı marketin deposundan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

Gökyüzüne yükselen dumanlar kentin her yanından görüldü.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında sağlık ve AFAD ekipleri de tedbiren olay yerinde bekledi.

Öğle saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun ve uzun uğraşları sonucu akşam saatlerinde güçlükle kontrol altına alındı.

Edirne Belediyesi itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yapı market yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Yangın yapı market

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