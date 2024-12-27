YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Edirne'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

AA AA
27.12.2024 09:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.

Edirne'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Sürücüsünün kaza yerinden ayrıldığı iddia edilen 27 AKR 113 plakalı tır ile E.C. idaresindeki 22 DK 173 plakalı otomobil Sinanköy köyü yolunda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü E.C. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Lalapaşa Devlet Hastanesine kaldırılan E.C, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan tır sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil Tır çarpışma kaza

Edirne Namaz Vakitleri 27 Aralık Cuma

İmsak
07:00
Sabah
08:33
Öğle
13:20
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:25
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.