Edirne'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Sürücüsünün kaza yerinden ayrıldığı iddia edilen 27 AKR 113 plakalı tır ile E.C. idaresindeki 22 DK 173 plakalı otomobil Sinanköy köyü yolunda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü E.C. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Lalapaşa Devlet Hastanesine kaldırılan E.C, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kaçan tır sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.